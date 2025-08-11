Трамп прошел когнитивный тест на отлично

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social, что недавно успешно прошел когнитивный тест. Он отметил, что получил от врачей оценку «отлично», и предложил своим политическим оппонентам-демократам пройти аналогичную проверку. По словам президента, проверка проходила в военном госпитале в Вашингтоне.

Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил <...>. Как сказали врачи, «президент Трамп сдал его на отлично, что редко можно увидеть!» Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы этот тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее российский профессор Павел Воробьев высказал предположение о возможных признаках опухолевого процесса у Трампа. Медик обратил внимание на два симптома — отек ног и синяк на руке, которые, по его мнению, могут быть связаны с паранеопластическим синдромом. Воробьев отметил, что официальные объяснения Белого дома требуют дополнительной проверки.