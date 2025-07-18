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18 июля 2025 в 17:52

Врач поставил под сомнение здоровье Трампа

Врач Воробьев предположил наличие опухоли у Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

У президента США Дональда Трампа могут быть признаки опухолевого процесса, считает профессор Павел Воробьев. По его словам, врач Белого дома объяснил два тревожных симптома — отек ног и синяк на руке — по отдельности, хотя они могут быть связаны, передает портал aif.ru.

В действительности оба симптома могут быть проявлениями какой-то неизвестной опухоли. Такие изменения, сопутствующие злокачественным образованиям, называют паранеопластическими процессами. И поэтому Трампу нужно более глубокое обследование, — заключил Воробьев.

Специалист отметил, что меморандум Белого дома описывает у Трампа хроническую венозную недостаточность — распространенное у пожилых заболевание, не связанное с тромбозом. Синяк на руке объяснили приемом аспирина и частыми рукопожатиями. При этом показатели по эхокардиограмме, почкам и свертываемости крови в пределах нормы.

По мнению Воробьева, таких данных недостаточно. Он уточнил, что анализ на D-димер не всегда показывает нарушения в свертывающей системе, а для полной картины нужно проверять и другие показатели. Кроме того, если синяк действительно вызван аспирином, препарат следовало бы отменить из-за риска внутреннего кровотечения.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров охарактеризовал Трампа как ярко выраженного нарцисса и эгоцентрика, нуждающегося в постоянном внимании и восхищении. По мнению врача, в поведении главы Белого дома сочетаются противоречивые качества, которые можно сравнить с характеристиками супергероя: безрассудная отвага и определенная доля слабоумия.

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