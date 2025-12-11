Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:40

Путину доложили о полном освобождении Северска в ДНР

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин получил подробные доклады о полном освобождении Северска в ДНР, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что это была одна из тем совещания по теме текущей ситуации в зоне СВО, передает ТАСС.

Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Северск на 99% находится под контролем российской армии. В настоящий момент там ведутся работы по разминированию.

В свою очередь депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что освобождение Северска является большим военно-политическим событием. Он добавил, что теперь российские военные «открыли ворота» на Славянск и Краматорск.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ДНР
Северск
