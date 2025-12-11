Россиянин устроил адский погром в магазине из-за новогоднего напитка

Житель Егорьевска Московской области устроил разгром в местном магазине «Дикси» после неудачной попытки украсть бутылку шампанского, передает Telegram-канал «112». На воришку обратил внимание другой посетитель и отобрал у него игристое, что разозлило неудачливого вора.

Мужчина начал крушить все вокруг. Особенно сильно досталось полкам с вином, из-за чего пол в магазине окрасился в алый цвет, напоминающий кровь. Дебошира забрали в полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и подчитывается ущерб.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали безработного жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. Мужчина ворвался в торговое помещение на улице Веры Слуцкой. Он пригрозил персоналу ножом, схватил товар с прилавков и скрылся.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего жителя Сочи, подозреваемого в серии краж. Злоумышленника нашли благодаря фотографии, на которой он запечатлел себя с украденным. Стоимость транспортного средства составляет 12 тысяч рублей.