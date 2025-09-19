Убивший собутыльника гаечным ключом мужчина предстанет перед судом

Прокуратура Московской области вынесла обвинительное заключение по делу 34-летнего жителя Ульяновской области, забившего насмерть двоих собутыльников. Он обвиняется в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц».

Следствие установило, что 13 сентября 2024 года обвиняемый вместе с тремя знакомыми находился в квартире в городском округе Егорьевск. После употребления спиртного между ними вспыхнул конфликт, первым применил насилие знакомый обвиняемого. Он начал бить оппонента горлышком от разбитой бутылки по туловищу, голове и конечностям. После этого к драке подключился обвиняемый, начав бить уже другого мужчину подвернувшимся ему под руку гаечным ключом. Затем оба дебошира добили потерпевших: те скончались на месте от полученных травм. На мужчин завели уголовные дела.

Ранее житель Бурятии убил своего собутыльника из «джентльменских побуждений». Двое приятелей вместе выпивали, и один из них поругался с женой, которая приехала забрать нетрезвого мужа домой. Он отказался возвращаться и выругался в адрес супруги с применением нецензурной лексики. За оскорбление женщины собутыльник ударил его ножом.