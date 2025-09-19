«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:14

Убивший собутыльника гаечным ключом мужчина предстанет перед судом

В Подмосковье будут судить мужчину, убившего приятеля гаечным ключом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прокуратура Московской области вынесла обвинительное заключение по делу 34-летнего жителя Ульяновской области, забившего насмерть двоих собутыльников. Он обвиняется в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц».

Следствие установило, что 13 сентября 2024 года обвиняемый вместе с тремя знакомыми находился в квартире в городском округе Егорьевск. После употребления спиртного между ними вспыхнул конфликт, первым применил насилие знакомый обвиняемого. Он начал бить оппонента горлышком от разбитой бутылки по туловищу, голове и конечностям. После этого к драке подключился обвиняемый, начав бить уже другого мужчину подвернувшимся ему под руку гаечным ключом. Затем оба дебошира добили потерпевших: те скончались на месте от полученных травм. На мужчин завели уголовные дела.

Ранее житель Бурятии убил своего собутыльника из «джентльменских побуждений». Двое приятелей вместе выпивали, и один из них поругался с женой, которая приехала забрать нетрезвого мужа домой. Он отказался возвращаться и выругался в адрес супруги с применением нецензурной лексики. За оскорбление женщины собутыльник ударил его ножом.

драки
прокуратура
Подмосковье
Егорьевск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.