В Бурятии сельчанин убил собутыльника из «джентльменских побуждений»

В Бурятии осудили на девять лет колонии 51-летнего мужчину, который убил 35-летнего знакомого, сообщает «МК в Бурятии». Отмечается, что злоумышленник таким образом «вступился» за жену погибшего, которую тот обругал матом.

В декабре прошлого года мужчины пили вместе в доме старшего из них. Весь вечер молодой человек был нервным и ругался по телефону с женой. Когда она приехала за своим загулявшим мужем и попыталась его увезти, он отказался, выгнал женщину и оскорбил ее нецензурной бранью.

Старший товарищ сделал замечание своему гостю. Тот огрызнулся, завязалась драка и тогда сельчанин ударил его ножом в сердце.

