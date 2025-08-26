Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:21

В Бурятии сельчанин убил собутыльника из «джентльменских побуждений»

В Бурятии мужчина зарезал гостя из-за ругани матом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Бурятии осудили на девять лет колонии 51-летнего мужчину, который убил 35-летнего знакомого, сообщает «МК в Бурятии». Отмечается, что злоумышленник таким образом «вступился» за жену погибшего, которую тот обругал матом.

В декабре прошлого года мужчины пили вместе в доме старшего из них. Весь вечер молодой человек был нервным и ругался по телефону с женой. Когда она приехала за своим загулявшим мужем и попыталась его увезти, он отказался, выгнал женщину и оскорбил ее нецензурной бранью.

Старший товарищ сделал замечание своему гостю. Тот огрызнулся, завязалась драка и тогда сельчанин ударил его ножом в сердце.

Ранее был задержан 18-летний кубинец из Дзержинского, напавший с ножом на спасателя. В Сети также появились кадры произошедшего. На них запечатлен момент, на котором толпа отдыхающих обезвреживает агрессивного молодого человека, после чего он оказывается на земле.

убийства
ножи
погибший
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
В России ужесточат правила для охотников
Стилист оценила новую стрижку Чиповской
Депутат рассказала, как легко мигранты получают гражданство
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.