Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео

18-летний кубинец из подмосковного Дзержинского, напавший с ножом на спасателя спортивного комплекса, был задержан после конфликта, попавшего на видео, которое Росгвардия предоставила NEWS.ru. В кадр попал момент, на котором толпа отдыхающих обезвреживает агрессивного молодого человека в черной одежде, после чего он оказывается на земле.

По информации правоохранителей, инцидент начался с того, что подросток начал нецензурно оскорблять посетителей комплекса. Когда 38-летний сотрудник сделал ему замечание, в ответ молодой человек достал холодное оружие и нанес удар. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого двое жителей Томска избили рэпера Teaky за то, что тот попытался проехать на электросамокате по тротуару на Сибирской улице. По информации Telegram-канала Baza, пострадавший попал в больницу с травмой головы, повреждением глазного яблока, височным переломом и кровоизлиянием.

Кроме того, в Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела, после того как заступился за несовершеннолетнюю девушку. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.