В Уфе мужчина избил педофила и попал под следствие

В Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за несовершеннолетнюю девушку, сообщает портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Башкортостан. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.

По факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в квартире в Кировском районе. В компании гостей находилась несовершеннолетняя. Один из взрослых мужчин, как предполагается, совершил в отношении нее сексуальное насилие. Девушке удалось выбраться и выбежать из квартиры. Будучи на улице она обратилась за помощью к прохожему. После ее рассказа мужчина поднялся в квартиру и жестоко избил предполагаемого насильника.

В МВД уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Вероятному педофилу вменяется изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Саратове осудили 37-летнего мужчину за нападение на 16-летнюю девушку. Преступление произошло во дворе на улице Танкистов. Мужчина попытался изнасиловать школьницу, но она смогла отбиться и убежать. Благодаря тому, что пострадавшая быстро обратилась в полицию, преступника задержали. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.