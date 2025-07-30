Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 17:18

В Уфе мужчина избил педофила и попал под следствие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за несовершеннолетнюю девушку, сообщает портал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Башкортостан. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.

По факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в квартире в Кировском районе. В компании гостей находилась несовершеннолетняя. Один из взрослых мужчин, как предполагается, совершил в отношении нее сексуальное насилие. Девушке удалось выбраться и выбежать из квартиры. Будучи на улице она обратилась за помощью к прохожему. После ее рассказа мужчина поднялся в квартиру и жестоко избил предполагаемого насильника.

В МВД уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Вероятному педофилу вменяется изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Саратове осудили 37-летнего мужчину за нападение на 16-летнюю девушку. Преступление произошло во дворе на улице Танкистов. Мужчина попытался изнасиловать школьницу, но она смогла отбиться и убежать. Благодаря тому, что пострадавшая быстро обратилась в полицию, преступника задержали. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

педофилы
изнасилования
Уфа
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему телефонные мошенники звонят с московских номеров
Психолог раскрыл, в чем главная причина конфликтов автомобилистов
В Эстонии захотели накормить украинцев мясом диких животных
Рогов ответил, куда могут ударить ВСУ в течение ультиматума Трампа
Концерт писательницы Рубиной в Ташкенте отменили
Умер актер, сыгравший в сериале «Война миров»
Забудьте о садовых вредителях! Тля и жуки покинут огород навсегда
Белые медведи из Московского зоопарка попали на фото, спасаясь от жары
В Красноярском крае подняли вопрос запрета майнинга
Раскрыто, как отбирают работников в мошеннические кол-центры
Не стало голливудской знаменитости из фильмов «Рокки» и «Кобра»
Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ
Российский бизнес назвал самый популярный способ защиты от хакерских атак
Россия может потерять баснословные деньги из-за санкций Трампа против Китая
Книгу Навального признали экстремистским материалом
Путин назвал красивый курорт России
Москвичей предупредили об ограничении движения на одном из участков метро
Россиянам рассказали, кому не нужно платить налог на доход по вкладам
«Довольно длинный»: Трамп подколол Байдена, похваставшись ударом в гольфе
«Ланцет» выиграл в прятки у танка ВСУ
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.