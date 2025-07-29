Мужчина получил 12 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней В Саратове мужчину посадили на 12 лет за изнасилование 16-летней девушки

В Саратове вынесен приговор 37-летнему мужчине, напавшему на несовершеннолетнюю школьницу, сообщает региональный СУ СК РФ. Преступник проведет в колонии строгого режима 12 лет.

Нападение произошло во дворе жилых домов на улице Танкистов. Мужчина подкараулил 16-летнюю девушку и попытался над ней надругаться. Однако школьница оказала активное сопротивление, вырвалась и сбежала.

Пострадавшая сразу рассказала обо всем матери. Семья обратилась в полицию. Подозреваемого задержали почти сразу. Против него возбудили уголовное дело по статье о попытке изнасилования несовершеннолетней.

Ранее СК завершил расследование дела о жестоком убийстве и изнасиловании 31-летней женщины в Электростали. Обвиняемым стал 51-летний житель Подмосковья. По данным следствия, мужчина добавил наркотик и медицинский препарат в напиток, который передал жертве по пути от станции Машиностроитель, после чего надругался над ней. Потерпевшая скончалась, а тело злоумышленник вывез в лес. Его обнаружили только через три дня.