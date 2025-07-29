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29 июля 2025 в 17:05

СК раскрыл подробности дела об изнасиловании проспавшей остановку женщины

В Электростали мужчина изнасиловал и убил женщину после поездки на такси

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК обнародовал новые детали уголовного дела о насилии и торговле наркотиками, связанного с 51-летним жителем Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника, мужчина изнасиловал и убил 31-летнюю женщину, которую ранее согласился подвезти от станции в Электростали.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы женщины, а также в сбыте наркотических веществ, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 22 января. Потерпевшая ехала домой в Балашиху из Москвы на электричке, но уснула и оказалась на станции «Машиностроитель» в Электростали. Не зная город и не имея связи с близкими, она согласилась сесть в такси. В дороге водитель дал ей напиток, в который заранее добавил наркотик и медицинский препарат. После нескольких глотков женщина почувствовала себя плохо. Подозреваемый воспользовался состоянием пострадавшей и изнасиловал ее. Позже она скончалась.

Обвиняемый избавился от тела в лесу, где его нашли через три дня. В ходе следствия провели более 50 допросов, 12 осмотров и 24 экспертизы, включая наркологические и генетические. Дело передано в суд.

Ранее в Самарканде россиянка обвинила водителя такси в изнасиловании на пляже. Медицинская экспертиза подтвердила факт насилия, однако подозреваемый отрицает свою вину. Со слов пострадавшей, местные правоохранители оказывают на нее давление и не проводят должного расследования. В связи с этим она обратилась за помощью в российское посольство.

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Следственный комитет
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