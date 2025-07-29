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29 июля 2025 в 11:10

Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки

В Самарканде таксиста заподозрили в изнасиловании россиянки на пляже

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В узбекском Самарканде правоохранительные органы заподозрили таксиста в изнасиловании россиянки на пляже, сообщает портал NeMolchi.Uz. Медицинские специалисты зафиксировали на ее теле синяки и травмы, а гинекологическое обследование подтвердило телесные повреждения. Однако подозреваемый мужчина отрицает свою вину.

По словам потерпевшей, она прибыла в Самарканд 5 июля для прохождения лечения в частной клинике. 12 июля, во время поездки на пляж, водитель такси, сопровождавший ее до воды, затем, как утверждает женщина, совершил над ней насильственные действия. После произошедшего она самостоятельно добралась до местного отдела внутренних дел.

Заявительница рассказала, что сотрудники попытались изъять ее телефон, а затем отвезли в другой отдел, где она, по ее словам, подписала составленное не ею заявление. Женщину доставили на медицинское освидетельствование. Алкоголя в крови, как она утверждает, не обнаружили.

Позднее она участвовала в очной ставке с водителем, который свою вину не признал. 14 июля, по ее словам, сотрудники правоохранительных органов забрали ее из частной клиники в наручниках и доставили в изолятор, где она провела ночь, после чего россиянку отпустили. С 19 по 22 июля по направлению врачей женщина находилась в психиатрическом стационаре, при этом официальная справка указывает, что обследование не завершили.

16 июля потерпевшая обратилась в посольство РФ в Ташкенте, где ей посоветовали написать заявление и дожидаться ответа. Женщина просит предоставить ей адвоката и оказать содействие в проведении полноценного расследования. Она утверждает, что никто из следственных органов с ней на связь не выходит.

Ранее переехавший в Россию ирландец рассказал о традициях республики. По его словам, невест перед свадьбой в Узбекистане проверяют на девственность.

Узбекистан
Самарканд
таксисты
изнасилования
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