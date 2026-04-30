Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест

В предстоящие майские праздники одним из наиболее популярных зарубежных направлений отдыха россиян станет Узбекистан. Сервисы путешествий фиксируют повышенный интерес к поездкам в эту страну. С чем это связано, сколько стоит тур в бывшее союзное государство, какие достопримечательности можно посмотреть — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян выбирают отдых в Узбекистане

По данным одного из крупнейших сервисов путешествий «Туту», среди зарубежных авианаправлений на грядущие майские праздники лидером стал Узбекистан (16%), на втором месте идет Турция (15%), на третьем — Белоруссия (11%).

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили NEWS.ru, что спрос на туры в Узбекистан нынешней весной бьет рекорды. У некоторых компаний бронирования выросли на 80%, а туристы все чаще выбирают премиальные отели и индивидуальные маршруты вместо стандартных экскурсий.

«Весной этого года практически все ведущие туроператоры зафиксировали уверенный рост спроса на туры в Узбекистан по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом динамика варьируется от сохранения показателей на уровне прошлого года до кратного увеличения бронирований», — сообщили в АТОР.

Представитель одного из туроператоров заявил NEWS.ru, что майские праздники по традиции остаются высоким сезоном для путешествия в Узбекистан.

«В этом году рост количества бронирований на праздники в мае достиг примерно 30% по сравнению с прошлым годом. При этом увеличилась средняя продолжительность поездки в Узбекистан на длинные выходные», — отметил собеседник.

Международный аэропорт в Ташкенте

Чем Узбекистан привлекает российских туристов

Узбекистан привлекает россиян безопасностью, приемлемыми ценами, доступными индивидуальными экскурсиями и доброжелательностью местных жителей, большинство из которых говорят на русском языке, рассказала NEWS.ru основательница консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

«Многие россияне отмечают достаточно высокий уровень сервиса и удобный железнодорожный транспорт. Например, из Ташкента в Самарканд можно доехать на скоростном поезде „Афросиаб“ буквально за пару часов», — отметила эксперт.

По ее мнению, россияне выбирают Узбекистан по ряду причин. «Помимо необычности и аутентичности путешествия в эту страну, ключевым фактором является стоимость туров и авиабилетов. Неоправданно завышенные цены на авиабилеты, которыми нас уже давно „радуют“ Египет и Турция, делают отдых в этих двух ранее популярных странах буквально королевским удовольствием, позволить которое может себе далеко не каждый россиянин», — пояснила Андреева.

Тревел-блогер, руководитель турагентства Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru обратила внимание на то, что многих привлекает достаточно простой въезд в Узбекистан — россиянам не нужна виза, достаточно загранпаспорта. По ее словам, в республике можно находиться до 15 дней без регистрации.

«Важный плюс — нет никакого языкового барьера. Чтобы полететь в Узбекистан, не нужно учить узбекский. Большая часть населения свободно говорит на русском», — добавила Ансталь.

Ребенок запускает воздушного змея на площади в Ташкенте

Что туристу посмотреть в Узбекистане

В Узбекистане есть что посмотреть, подчеркнула Андреева. По ее словам, именно здесь проходил Великий шелковый путь, а связанные с ним Самарканд, Бухара и Хива славятся своей архитектурой, историей и культурным наследием.

«Например, в XIV веке Самарканд благодаря Тамерлану стал одной из мировых столиц, а его архитектурные и археологические памятники внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сообщила Андреева.

Турагент Елена Кузнецова в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что главные звезды Узбекистана — города Великого шелкового пути. В то же время в 2026 году путешественники стали заметно больше интересоваться не только «классикой», но и новыми направлениями, отметила она.

«Например, многие с удовольствием открывают для себя столицу Ташкент и другие регионы. В топе предпочтений — Ферганская долина, Кашкадарьинская область и Республика Каракалпакстан с ее пустынными крепостями», — рассказала Кузнецова.

По данным АТОР, также увеличивается спрос на природные, гастрономические и событийные туры. В частности, все популярнее становятся поездки в Чимганские горы (популярный курорт недалеко от Ташкента с фуникулером), на озеро Айдаркуль посреди пустыни Кызылкум и в Нуратинские горы, где туристы останавливаются в юртовых лагерях, катаются на верблюдах и знакомятся с бытом кочевников.

Ансталь посоветовала посетить площадь Регистан и осмотреть мечеть Биби-Ханум в Самарканде. «Можно еще сходить в мавзолей Гур-Эмир. Также съездите в Бухару. Это старый и очень красивый город, где сохранилось множество достопримечательностей. Не стоит забывать и про Ташкент, где сочетаются современная архитектура и восточный колорит», — отметила тревел-блогер.

Мавзолей Гур-Эмир и усыпальница Тамерлана в Самарканде

Сколько стоит отдых в Узбекистане

В Самарканде стоимость отдыха для двух взрослых на семь ночей варьируется от 12 до 45 тысяч рублей, рассказала Андреева.

«В Ташкенте семь ночей в отелях в начале мая обойдутся двум взрослым в пределах 30–60 тысяч рублей. Есть и варианты от 100 тысяч. В Бухаре цена за отель начинается от 3000 рублей за сутки в те же даты для двоих взрослых», — добавила Андреева.

Ансталь рассказала NEWS.ru, что стоимость пакетного тура на майские праздники в Узбекистан составляет от 60 тысяч рублей за неделю отдыха на человека с учетом уже перелета. «Если идет речь о более коротких вариантах, до пяти дней, то придется выложить порядка 35 тысяч на человека. Это достаточно приемлемая цена», — сообщила собеседница.

В мае 2026 года россияне отмечают два государственных праздника: Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). В последнем месяце весны будет 19 рабочих и 12 выходных дней.

