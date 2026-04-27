Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:17

Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники

Турэксперт Кодякова: майская поездка в Турцию обойдется в 100 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средняя стоимость бюджетной поездки в Турцию на двоих на майские праздники составит от 100 до 105 тыс. рублей, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, при сравнении с Сочи турецкое направление оказывается выгоднее за счет включенного в пакет перелета.

Куда рвануть в мае — в Сочи или Турцию? Честно сравниваем по трем параметрам. Цены. На первый взгляд, Турция дороже. Тур на двоих в четырехзвездочный отель «все включено» на 10 ночей стартует от 117 тыс. рублей. Сочинская «четверка» на те же даты — от 137 тыс. рублей. Но важный нюанс: в турецкий пакет уже входит перелет, тогда как в Сочи цену на авиабилеты часто добавляют сверху. При одинаковом классе отелей разница оказывается не такой значительной. В среднем бюджетный тур в Турцию на майские праздники обойдется в 100–105 тыс. рублей на двоих, — сказала Кодякова.

Она отметила, что ключевым преимуществом Турции в мае становится теплая погода, позволяющая гарантированно купаться. По ее словам, на побережье в Анталье воздух прогревается до +28 градусов.

Почему еще стоит выбрать поездку в Турцию в мае? Это погода. В Сочи в это время уже +20, но море еще холодное — купаться рискнут только закаленные. В Турции на курортах Анталийского побережья воздух прогревается до плюс 25–28 градусов. Вода в конце мая достигает комфортных плюс 22–24 градусов. Но если ехать в начале месяца, купание будет бодрящим. Кроме того, сочинский аэропорт в мае работает с перебоями — возможны задержки и закрытия. Турция в этом плане стабильнее, — резюмировала Кодякова.

Ранее тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать прекрасной альтернативой Турции для российских туристов, учитывая отсутствие визовых требований. По ее словам, для отдыха в этой стране можно выбирать тот же период, что и для поездки на турецкие курорты, так как климат схожий.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России: послу ФРГ Ламбсдорфф заявлен решительный проест
В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Дальше
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.