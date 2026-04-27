Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники

Куда рвануть в мае — в Сочи или Турцию? Честно сравниваем по трем параметрам. Цены. На первый взгляд, Турция дороже. Тур на двоих в четырехзвездочный отель «все включено» на 10 ночей стартует от 117 тыс. рублей. Сочинская «четверка» на те же даты — от 137 тыс. рублей. Но важный нюанс: в турецкий пакет уже входит перелет, тогда как в Сочи цену на авиабилеты часто добавляют сверху. При одинаковом классе отелей разница оказывается не такой значительной. В среднем бюджетный тур в Турцию на майские праздники обойдется в 100–105 тыс. рублей на двоих, — сказала Кодякова.

Почему еще стоит выбрать поездку в Турцию в мае? Это погода. В Сочи в это время уже +20, но море еще холодное — купаться рискнут только закаленные. В Турции на курортах Анталийского побережья воздух прогревается до плюс 25–28 градусов. Вода в конце мая достигает комфортных плюс 22–24 градусов. Но если ехать в начале месяца, купание будет бодрящим. Кроме того, сочинский аэропорт в мае работает с перебоями — возможны задержки и закрытия. Турция в этом плане стабильнее, — резюмировала Кодякова.

Ранее тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать прекрасной альтернативой Турции для российских туристов, учитывая отсутствие визовых требований. По ее словам, для отдыха в этой стране можно выбирать тот же период, что и для поездки на турецкие курорты, так как климат схожий.