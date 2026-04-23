Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники: инфографика

Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники: инфографика

В мае 2026 года россияне отмечают два государственных праздника: Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). В последнем месяце весны будет 19 рабочих и 12 выходных дней. Норма рабочего времени в мае следующая: при 40-часовой неделе — 151 час, при 36-часовой неделе — 135,8 часа, при 24-часовой неделе — 90,2 часа.

Сотрудник, привлекаемый к работе в выходной или праздничный день, имеет право на повышенную оплату, либо на дополнительный день отдыха вместо денежной компенсации, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Депутат уточнил, что повышенная оплата начисляется за часы, фактически отработанные в такой день.

По его словам, для работников на окладе действует отдельный расчет. Так, если работа в праздник или выходной уложилась в месячную норму, то сотрудник получает оклад и доплату не ниже одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, объяснил Говырин.

В том случае если человек отработал сверх месячной нормы, то доплата должна быть не ниже двойной дневной или часовой ставки сверх оклада. Именно эта схема чаще всего вызывает вопросы в мае, когда в календаре много нерабочих дней, резюмировал парламентарий.

Наглядно о том, как россияне будут работать и отдыхать в последний месяц весны, — в инфографике NEWS.ru.