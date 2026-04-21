21 апреля 2026 в 10:23

В Госдуме назвали главное преимущество работы в майские праздники

Депутат Говырин: работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Человек, привлекаемый к работе в выходной или праздничный день, имеет право на повышенную оплату либо на дополнительный день отдыха вместо денежной компенсации, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Депутат уточнил, что повышенная оплата начисляется за часы, фактически отработанные в такой день.

Общее правило Трудового кодекса простое — [оплата за работу в выходной] не менее чем в двойном размере. Это касается сдельной оплаты, дневных и часовых ставок, а также работников на окладе, — уточнил он.

По его словам, для работников на окладе действует отдельный расчет. Так, если работа в праздник или выходной уложилась в месячную норму, то сотрудник получает оклад и доплату не ниже одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, объяснил Говырин.

В том случае, если работа шла сверх месячной нормы, то доплата должна быть не ниже двойной дневной или часовой ставки сверх оклада. Именно эта схема чаще всего вызывает вопросы в мае, когда в календаре много нерабочих дней, резюмировал парламентарий.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская предупредила, что получатели социальных выплат в России могут не дождаться привычных перечислений в мае, однако это не повод для паники. По ее словам, деньги просто переведут досрочно — в конце апреля.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
