21 апреля 2026 в 04:56

Россиянам объяснили, почему они не получат соцвыплаты в мае

Подольская: майские соцвыплаты будут отправлены россиянам в конце апреля

Получатели социальных выплат в России могут не дождаться привычных перечислений в мае, однако это не повод для паники, рассказала агентству ПРАЙМ эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, деньги просто переведут досрочно — в конце апреля.

Причина досрочных перечислений — майские праздники. Такая практика уже применялась в 2019 и 2024 годах. В 2026 году на даты, когда обычно приходят выплаты (3, 5 и 8 мая), выпадают нерабочие дни. Поскольку перенос на более поздний срок не предусмотрен, банки и Казначейство переведут средства ориентировочно 30 апреля.

Никакого «исчезновения» выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля. Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей, — пояснила Подольская.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин напомнил, что в связи с майскими праздниками россиян ждут не только длинные выходные, но и два сокращенных рабочих дня. Речь идет о 30 апреля и 8 мая, когда продолжительность работы должна быть уменьшена на один час независимо от изначальной длины рабочего дня сотрудника.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
