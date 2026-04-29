29 апреля 2026 в 10:45

Турэксперт назвала неочевидное выгодное направление на майские праздники

Турэксперт Злобина: май стал наиболее выгодным месяцем для посещения Иркутска

Озеро Байкал Озеро Байкал Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В майские праздники одним из наиболее выгодных направлений является Иркутск, рассказала LIFE.ru коммерческий директор сети отелей Марина Злобина. Она отметила, что низкими ценами отличаются направления, которые не пользуются большим спросом и расположены далеко от центральных регионов.

Например, Иркутск, который часто служит отправной точкой для поездок на Байкал, несмотря на рост стоимости размещения до 6% в годовом выражении, остается более выгодным по сравнению с другими месяцами — экономия может достигать 17%, — рассказала Злобина.

Турэксперт также призвала бронировать жилье заранее, вне зависимости от направления поездки. По ее словам, при регистрации за 14 и более дней до прибытия можно сэкономить до 15–20%.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не следует выезжать из страны на майские праздники, так как резкая смена климата и часового пояса может негативно сказаться на здоровье. По его словам, заграничный отдых лучше оставить на лето, а в это время просто выехать за город.

Общество
майские праздники
поездки
цены
