Российский рэпер попал в больницу после нападения двоих мужчин Baza: рэпера Teaky избили в Томске за езду на электросамокате по тротуару

Telegram-канал Baza сообщает, что двое жителей Томска избили рэпера Teaky за то, что тот попытался проехать на электросамокате по тротуару на Сибирской улице. По его информации, пострадавший попал в больницу с травмой головы, повреждением глазного яблока, височным переломом и кровоизлиянием.

Как уточнил канал, во время драки музыкант потерял сознание и очнулся только в больнице, при этом нападавшие не стали вызывать ему скорую и скрылись. Однако, по данным источника, Teaky удалось сорвать жетон с одного из мужчин, что позволило следователям вычислить их. Утверждается, что один из зачинщиков конфликта уже имел судимости, а второй оказался военнослужащим.

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