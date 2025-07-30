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30 июля 2025 в 18:50

Российский рэпер попал в больницу после нападения двоих мужчин

Baza: рэпера Teaky избили в Томске за езду на электросамокате по тротуару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что двое жителей Томска избили рэпера Teaky за то, что тот попытался проехать на электросамокате по тротуару на Сибирской улице. По его информации, пострадавший попал в больницу с травмой головы, повреждением глазного яблока, височным переломом и кровоизлиянием.

Как уточнил канал, во время драки музыкант потерял сознание и очнулся только в больнице, при этом нападавшие не стали вызывать ему скорую и скрылись. Однако, по данным источника, Teaky удалось сорвать жетон с одного из мужчин, что позволило следователям вычислить их. Утверждается, что один из зачинщиков конфликта уже имел судимости, а второй оказался военнослужащим.

Ранее под Краснодаром питбайкеры подрались с пенсионеркой и залили ее сына перцовым баллончиком. Женщина поливала улицу из шланга, чтобы осадить пыль, но случайно обрызгала гонщика. Мужчина разозлился, ударил краснодарку по лицу, пнул калитку и сломал забор. При этом друзья гонщика уверены, что их обрызгали намеренно.

Томск
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