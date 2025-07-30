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30 июля 2025 в 16:46

Питбайкеры подрались с пенсионеркой и залили ее сына перцовкой

Под Краснодаром питбайкер набросился на пенсионерку, облившую его из шланга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Питбайкеры подрались с пенсионеркой под Краснодаром и залили ее сына перцовкой, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его информации, инцидент произошел в хуторе Ленина. Женщина поливала улицу из шланга, чтобы осадить пыль, но случайно обрызгала гонщика.

Как отметили очевидцы, мужчина разозлился, ударил краснодарку по лицу, пнул калитку и сломал забор. На шум выбежал сын женщины, однако ему в лицо брызнули из баллончика. В ответ он ударил питбайкера по руке двухметровой клюшкой. По версии друзей гонщика, молодые люди спокойно ехали к водохранилищу, а шлангом с холодной водой их обрызгали намеренно.

Ранее полиция Казани задержала местного 59-летнего жителя, который в неадекватном состоянии сначала устроил драку с подростком, затем поджег машину, а также приставал к девушке с ребенком. Предварительно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До этого кондуктор избил пассажирку в автобусе в Екатеринбурге. Причиной стал грубый ответ женщины на оскорбления в ее адрес. По словам местных жителей, мужчина, о котором идет речь, уже давно проявляет агрессию к пассажирам. Он угрожает им и даже может забрать телефон якобы для проверки оплаты.

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