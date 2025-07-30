Мужчина в неадекватном состоянии совершил три разных преступления Мужчина в Татарстане поджег машину, подрался с подростком и приставал к девушке

Полиция Казани задержала местного 59-летнего жителя, который в неадекватном состоянии сначала устроил драку с подростком, затем поджег машину, а также приставал к девушке с ребенком, сообщает Mash. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все началось с дорожного происшествия, в которое попала местная жительница Анна. Во время оформления документов сотрудниками ДПС появился некий Юрий, начавший конфликтовать с полицией. После отъезда патруля он вернулся и стал приставать к Анне. Она укрылась в ближайшем магазине. Через некоторое время нападавший разгромил и поджег автомобиль, по пути следования завязав драку с подростком. Сейчас мужчина находится в отделении полиции.

Ранее в День Военно-морского флота в Красносельском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина в пьяном состоянии, просунув руку между прутьями ограждения здания УМВД, произвел несколько выстрелов в воздух из сигнального пистолета, после чего скрылся с места происшествия. Через двое суток правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого.

До этого в Тверской области 45-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему сожителю несколько ударов кочергой по голове. Инцидент произошел на почве бытовой ссоры. 39-летний пострадавший получил незначительные травмы и не нуждался в госпитализации.