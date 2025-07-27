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27 июля 2025 в 16:45

Пьяная россиянка избила своего сожителя кочергой

В Тверской области женщина избила сожителя кочергой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тверской области женщина избила сожителя кочергой. Причиной стал бытовой конфликт, передает пресс-служба УМВД России по региону.

Ранее судимая 45-летняя россиянка нанесла мужчине пять ударов по голове, говорится в сообщении. В результате 39-летний пострадавший отделался незначительными травмами головы. В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное производство по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На данный момент нет сведений о задержании подозреваемой.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина сорвала детские рисунки о Великой Отечественной войне. Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, она находилась под воздействием алкоголя. В отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В качестве меры пресечения ей была избрана подписка о невыезде.

До этого в Башкирии врач скорой помощи подвергся нападению нетрезвой женщины, которая вызвала медиков для своего сына. Во время осмотра дама вела себя неадекватно, пыталась отобрать чемодан с лекарствами и телефон, а затем ударила медика по лицу.

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