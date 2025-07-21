Женщина избила медика скорой, приехавшего по вызову к ее ребенку

Женщина избила медика скорой, приехавшего по вызову к ее ребенку Нетрезвая жительница Башкирии ударила по лицу приехавшего к ее сыну врача скорой

В Башкирии нетрезвая женщина набросилась на врача скорой помощи, который приехал на вызов к ее сыну, передает Telegram-канал Mash Batash. Уточняется, что инцидент произошел в Миякинском районе. Женщина вызвала медиков, когда семилетнему ребенку стало плохо.

Сообщается, что дама была нетрезвой и вела себя неадекватно. Во время осмотра она набросилась на фельдшера и попыталась отобрать у него чемодан с лекарствами, а также телефон. Затем женщина ударила медика по лицу.

Произошедшим занимается профсоюз медработников, информирует канал. Идет проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской пьяный пациент выбросил 25-летнего фельдшера из движущейся машины скорой помощи. Девушка ударилась о бордюр, получив перелом костей таза. В тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

До этого стало известно, что пьяный житель Санкт-Петербурга повредил руку фельдшеру скорой помощи. Приехавший на вызов медик попытался помочь лежавшему на улице 33-летнему местному жителю, но столкнулся с агрессивным поведением. Врачу потребовалась госпитализация.