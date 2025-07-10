Пьяный мужчина выбросил девушку-фельдшера из машины скорой помощи на ходу В Ленобласти пациент выбросил из машины скорой помощи девушку-фельдшера на ходу

В Ленинградской области мужчина выбросил 25-летнего фельдшера из движущейся машины скорой помощи, сообщает «Конкретно.ру». Инцидент произошел 8 июля, когда бригада медиков прибыла по вызову в поселок Новоселье.

Сотрудники скорой помощи забрали 39-летнего местного жителя для доставки в больницу. Во время поездки мужчина вел себя агрессивно и на 96-м километре КАД, близ деревни Узигонты, вытолкнул фельдшера из автомобиля. Девушка ударилась о бордюр, получив перелом костей таза. В тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

Полиция задержала виновника, который находился в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее нетрезвый водитель сбил троих пешеходов на перекрестке в Энгельсе. По данным СК, школьница скончалась на месте от полученных травм. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В Санкт-Петербурге пьяный житель повредил руку фельдшеру скорой помощи около дома на улице Замшина. Приехавший на вызов медик попытался помочь 33-летнему мужчине, который лежал на земле.