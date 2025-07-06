Пьяный водитель выехал на тротуар и насмерть сбил школьницу в Энгельсе

Пьяный водитель сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе, сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области. Школьница от полученных травм погибла на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновник ДТП задержан.

6 июля 2025 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на пересечении улиц Краснознаменная и Мира города Энгельса совершил наезд на троих пешеходов, — сказано в сообщении.

Ранее подросток попал в кому после ДТП с внедорожником УАЗ «Патриот» на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль, ехавший на запрещающий сигнал светофора. По предварительным данным, водитель пытался избежать наезда, но не успел затормозить.

В Нижнем Новгороде до этого два человека погибли при столкновении двух машин, одну из которых выбросило на остановку общественного транспорта. Еще двое, в том числе несовершеннолетний, пострадали и были госпитализированы.