Пьяная россиянка сорвала детские рисунки и попала под уголовное дело

Пьяная россиянка сорвала детские рисунки и попала под уголовное дело В Петербурге задержали сорвавшую детские рисунки на Аллее Славы женщину

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая сорвала детские рисунки о Великой Отечественной войне на Аллее Славы в Парголово, передает РИА Новости. На хулиганство она решилась поздней ночью под воздействием алкоголя. Инцидент произошел ночью 11 июля.

30-летняя неработающая местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сорвала детские рисунки на тему Великой Отечественной войны, — отметили в полиции.

Против жительницы Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Сети появились кадры, на которых девушка танцует на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. Региональные управления МВД и Следственного комитета сообщили, что организовали по данному факту проверку.

До этого в Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения.