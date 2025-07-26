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26 июля 2025 в 17:35

Девушка станцевала на памятнике погибшим воинам в Кургане и попала на видео

МВД и СК проводят проверку из-за видео с танцами девушки на мемориале в Кургане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девушка станцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Короче, Курган». Региональные управления МВД и Следственного комитета сообщили, что организовали по данному факту проверку.

По данному факту следственным отделом по городу Курган регионального следственного управления СК России организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет установлена личность девушки, а ее действиям дана объективная правовая оценка, — сообщили в СК.

Аналогичную информацию курганская полиция передала URA.RU. Там отметили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения.

До этого в Башкирии Верховный суд приговорил двух подростков, которые справили нужду на БТР, к двум годам принудительных работ каждого. Их признали виновными в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Сам инцидент произошел в сентябре 2024 года. Совершившие преступление юноши были в состоянии алкогольного опьянения.

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