Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил ее В Екатеринбурге кондуктор избил местную жительницу на глазах у пассажиров

Кондуктор избил пассажирку в автобусе в Екатеринбурге, передает KP.RU. Причиной стал грубый ответ женщины на оскорбления в ее адрес.

Когда я зашла в автобус, драка уже была. Кондуктор бил женщину. Жестоко, сильно, со всей дури. Никто не помогал. Сначала я подумала, что они муж и жена, спросила у других пассажиров, оказалось, что нет, — рассказала свидетельница.

По словам местных жителей, мужчина, о котором идет речь, уже давно проявляет агрессивное поведение по отношению к пассажирам. Он угрожает им и даже может забрать телефон якобы для проверки оплаты.

После того как женщина подверглась нападению, ситуацию взял под свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В случае признания вины агрессивному кондуктору может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее в Горно-Алтайске временного кондуктора отстранили от работы из-за жалоб пассажиров на внешний вид и поведение. Женщина была замечена в автобусе в черной футболке с крупной надписью «Привет, уроды», что вызвало возмущение среди горожан. Кроме того, кондуктор вела себя резко и грубо по отношению к пассажирам.