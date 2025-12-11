Торгаш на рынке: кто такой Андрей Мельник, почему хамит России

Торгаш на рынке: кто такой Андрей Мельник, почему хамит России

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в очередной раз выступил с хамским заявлением по поводу возможного заключения мирного договора с Россией. Эксперты полагают, что слова дипломата отражают интеллектуальный и культурный уровень представителей украинской власти. О биографии Мельника, его предыдущих высказываниях и реакции РФ на его словесные выпады — в материале NEWS.ru.

Кто научил украинского дипломата Мельника политическому хамству

Мельник ранее заявил, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой в текущем варианте. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, но получит «дырку от бублика».

Подобные выражения даже украинским дипломатам не к лицу. Они вызваны неуверенностью, непониманием ситуации и отсутствием аргументов, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru.

«Россия получит все, что ей нужно, все цели специальной военной операции будут выполнены. Бублики — это на базар», — отметил парламентарий.

Говоря о «дырке от бублика», Мельник перефразировал слова Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого, одного из главных героев советской классики — многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя». Это свидетельствует о богатстве, самостоятельности и самобытности украинской культуры, а также об интеллектуальном уровне постпреда страны при ООН, иронично отметили эксперты.

Мельник — это типичный продукт западно-украинской культуры и образования, в эскападах которого не стоит чего-то усматривать, сказал NEWS.ru историк и политолог Юрий Якорь.

«Этот человек родился во Львове и окончил университет имени Ивана Франко. Затем Мельник прошел западную идеологическую обработку, обучаясь в Лундском университете Швеции и в Гарварде. Это ясно говорит, что можно от него ожидать в смысле высказываний и действий», — подчеркнул Якорь.

Андрей Мельник Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Политолог Ростислав Антонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что в словах Мельника отражается абсолютная правда. «Если военные действия продолжатся, то Украина рискует превратиться в ту самую дырку от бублика, в которой нет ничего, кроме руин и долгов», — иронически пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что мирный договор обсуждается без активного участия Мельника, к словам дипломата стоит отнестись серьезно. «Это реальная позиция украинских элит по данному вопросу», — сказал собеседник.

Почему украинскому дипломату Мельнику все сходит с рук

Публичные заявления украинского дипломата в свое время испугали даже максимально прогрессивную и лояльную к Киеву немецкую общественность, отметил Якорь.

«Мельник имеет привычку вообще не выбирать выражений. Он назвал тогдашнего немецкого канцлера Олафа Шольца ливерной колбасой и выступил в поддержку Степана Бандеры», — пояснил историк.

Якорь напомнил, что в 2022 году украинский дипломат посетил могилу Бандеры и сравнил его с Робин Гудом. Тогда представители германских левых назвали Мельника поклонником фашистов.

Несмотря на эти выходки, Шольц и Берлин продолжили исправно платить Киеву и снабжать его оружием, сказал Антонов.

Олаф Шольц Фото: ESDES.Picture Bernd/IMAGO/Global Look Press

«Показательно то, что высказывание Мельника о ливерной колбасе никак не повлияло на желание Германии оказывать масштабную помощь Украине. Даже будучи оскорбленным, Шольц охотно жертвовал деньги немецких налогоплательщиков украинским ворам», — напомнил политолог.

По словам Якоря, Украине нужно было выстраивать отношения с Германией, поэтому Мельника спрятали от греха подальше на посольской должности в Бразилии. «Это вполне логично. Нацистских преступников исторически принято прятать в Бразилии или в Аргентине», — отметил Якорь.

В итоге досталось и Бразилии. Мельник, будучи постпредом Украины при ООН, стал критиковать власти страны за сближение с Россией.

Антонов отметил, что непотопляемость дипломата объясняется тем, что он удобен Владимиру Зеленскому.

«Президент назначил Мельника на эту должность. За ним стоит украинское государство в лице Зеленского, чью волю он озвучивает. Дипломат делает это по-хамски, поскольку это стиль украинской политики. В Киеве считают, что в такой форме их сигналы звучат доходчивее, а Зеленскому при наличии Мельника можно быть сдержаннее в выражениях», — сказал политолог.

Как власти России могут ответить на хамские заявления Мельника

Эксперты отметили, что ООН — самое безопасное для Украины место работы Мельника. С одной стороны, здесь можно высказываться максимально резко и образно, с другой — эта организация все меньше влияет на мировые политические процессы.

«В ООН можно говорить и делать все что угодно просто в силу того, что организация ничего не решает. За три года она не приняла никаких резолюций по украинскому вопросу. При этом ООН старается категорически не замечать царящий на Украине нацизм. Это идеальная площадка для Мельника», — пояснил Якорь в беседе с NEWS.ru.

Антонов подчеркнул, что Мельник продолжит высказываться в подобном ключе, поскольку это отражает менталитет представителей украинской власти.

«Это стиль украинской политики — демонстративное хамство по абсолютно разным поводам, так как страну „разгуляли“. Ее политики приезжают к союзникам с одним словом — „дай“: дай оружие, денег, пятое, десятое. В итоге мы получаем абсолютно охамевшего украинца, который приезжает в Европу как в супермаркет и выбирает все, что хочет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на это, властям России стоит внимательно проанализировать высказывания украинского дипломата.

«Украинцы — большие спорщики и склочники, часто в ущерб себе. Но нынешнее высказывание Мельника нужно расценивать как обозначение позиций для торга. Мирные переговоры идут. Украина всегда торгуется по максимуму. Как показывает практика, киевский правящий режим будет биться за каждый рубль, проигрывая на других участках, теряя жизни, деньги, территории и все остальное. Рано или поздно такая „казацкая смекалка“ сведет его в могилу», — заключил Антонов.

Читайте также:

Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене

«Доказанный террорист»: что будет, если Буданов станет президентом Украины

«Забил на кураторов». Зеленского сливают и Трамп, и Байден: что с ним будет