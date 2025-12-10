ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:26

Мельника отправили на базар за фразу из советского фильма на заседании ООН

Депутат Колесник отправил Мельника на базар после цитирования советского фильма

Андрей Мельник Андрей Мельник Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Постоянному представителю Украины при ООН Андрею Мельнику следует выражать свои мысли на рынке, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова политика, который на заседании организации отверг территориальные уступки цитатой из советского фильма «Место встречи изменить нельзя». По мнению парламентария, подобные формулировки не соответствуют дипломатическим стандартам.

Такое выражение, тем более руководителям такого ранга, какая бы ни была Украина, не положено употреблять. Неуверенность звучит вообще во всей этой истории, непонимание и отсутствие аргументов, когда Мельник занимает серьезный пост постпреда при ООН и все его объяснения ограничиваются такими русскими народными поговорками, причем на русском языке. Это говорит о том, что аргументов не осталось на дипломатическом уровне, только такие прибаутки. Россия получит все, что ей нужно, и все цели специальной военной операции будут выполнены. А бублики — это на базар, — высказался Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день Россия обладает более сильной позицией на переговорах по сравнению с Украиной. По словам американского лидера, у него нет никаких сомнений в этом утверждении.

ООН
Украина
Госдума
Андрей Мельник
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали способ упростить регистрацию на поезд
«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом
«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа
Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу
В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Песков раскрыл, успел ли Кремль обсудить с США слова Зеленского о выборах
Российские военные сужают кольцо окружения в одном городе в ДНР
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.