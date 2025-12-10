Мельника отправили на базар за фразу из советского фильма на заседании ООН Депутат Колесник отправил Мельника на базар после цитирования советского фильма

Постоянному представителю Украины при ООН Андрею Мельнику следует выражать свои мысли на рынке, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова политика, который на заседании организации отверг территориальные уступки цитатой из советского фильма «Место встречи изменить нельзя». По мнению парламентария, подобные формулировки не соответствуют дипломатическим стандартам.

Такое выражение, тем более руководителям такого ранга, какая бы ни была Украина, не положено употреблять. Неуверенность звучит вообще во всей этой истории, непонимание и отсутствие аргументов, когда Мельник занимает серьезный пост постпреда при ООН и все его объяснения ограничиваются такими русскими народными поговорками, причем на русском языке. Это говорит о том, что аргументов не осталось на дипломатическом уровне, только такие прибаутки. Россия получит все, что ей нужно, и все цели специальной военной операции будут выполнены. А бублики — это на базар, — высказался Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день Россия обладает более сильной позицией на переговорах по сравнению с Украиной. По словам американского лидера, у него нет никаких сомнений в этом утверждении.