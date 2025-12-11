Владимир Зеленский рассматривает главу украинской разведки Кирилла Буданова как одного из кандидатов на пост главы своего офиса, пишут украинские СМИ. Но, по мнению аналитиков, Буданов может претендовать на место самого Зеленского, если такое решение примут кураторы Украины на Западе. Чем заслужил Буданов президентскую номинацию и почему для России он остается террористом номер один — в материале NEWS.ru.

За что суд Москвы заочно арестовал Буданова

ФСБ России считает Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда на автомобильной части моста взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В результате погибли пять человек, частично обрушились два пролета сооружения.

В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Буданова по обвинению в организации терактов в России, создании террористического сообщества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Есть сведения, что Буданов причастен ко второй атаке на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля 2023 года. По версии ФСБ, объект атаковали два надводных безэкипажных аппарата вместе с гидроциклами со взрывчаткой. Жертвами стала супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Официально ответственность за подрыв моста взяла на себя Служба безопасности Украины, о чем в августе 2023 года заявил ее руководитель Василий Малюк. Но Главное следственное управление Следственного комитета России признало организатором подрыва Буданова.

В декабре 2023 года Басманный суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам, сообщила пресс-служба суда. Ему грозит пожизненное заключение.

Какие тайны скрыты в биографии главного разведчика Украины

Буданову нет и 40 лет, но его биография включает богатый послужной список участия в боевых действиях и диверсиях. Среди «белых пятен» разведчика — сведения о родителях, детских годах и национальности. Известно, что Буданов родился в Киеве 4 января 1986 года. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (2007), после чего служил в спецназе ГУР Минобороны Украины.

С весны 2014 года принимал участие в военных операциях в Донбассе. Имеет боевые ранения. По некоторым сведениям, Буданов был одним из членов подготовленного ЦРУ элитного подразделения ГУР, известного как «Отряд 2245», которое захватывало российские дроны и средства связи, чтобы специалисты из ЦРУ могли взломать российские системы шифрования.

По данным газеты The New York Times, Буданов имеет «глубокие связи» с ЦРУ. В частности, он был доставлен в США в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после ранения, полученного в боях в Донбассе. С 2018 по 2020 год Буданов находился на специальной работе.

В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. 5 августа 2020 года Зеленский назначил полковника Буданова начальником ГУР Минобороны Украины. 3 апреля 2022 года ему присвоено воинское звание генерал-майор, 7 сентября 2023 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Как военный разведчик стал публичной фигурой

Буданов не скрывал своего участия в диверсиях на территории Крыма. Например, в 2016 году он был среди тех, кто пытался вывести из строя критически важные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны.

На фоне конфликта с Россией начальник ГУР стал заметной фигурой в руководстве Украины. Его резонансные публичные заявления касались милитаризации Украины и военных действий против РФ. В одном из интервью он открыто пообещал убивать русских.

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира», — заявил он журналистам. Но позже Буданов выступил с оправданиями. По его словам, он имел в виду только «военных преступников».

Российский Крым не дает покоя Буданову. Он неоднократно заявлял о намерении выпить кофе на полуострове. На что украинские аналитики заметили, что Буданов демонстрирует систематическую ложь властей.

После 24 февраля 2022 года Буданов постоянно проживает в здании Главного управления разведки. По его словам, туда же переехала его супруга Марианна.

Чем Буданов заслужил в глазах Запада президентскую номинацию

Кандидаты на пост президента Украины демонстрируют лояльность и готовность реализовывать интересы Запада, а не национальные интересы страны, используя украинские ресурсы и украинские руки, заявил политолог Владимир Скачко.

«Все, кто готов принести в жертву себя, свою страну и свой народ, становятся руководителями. Они — наместники, своего рода колониальная администрация, набранная из аборигенов, чья задача — не рассуждать, а покорно выполнять приказы. Буданов идеально соответствует этому критерию», — отметил политолог в беседе с NEWS.ru.

По его словам, есть основания полагать, что и Зеленский, и Буданов прошли процесс вербовки и обработки в британской разведке.

«Какой компромат, какая подготовка и какие методы воздействия были применены к Буданову, знают только эти люди. Однако то, что он находится на крючке у британцев, является фактически политической истиной», — добавил он.

Что будет означать для РФ приход Буданова к власти на Украине

Если Буданов станет президентом, то это будет означать более интенсивное, жесткое и непредсказуемое использование Украины как террористического инструмента, считает Скачко.

«Буданов — доказанный террорист. Он считается террористом номер один, потому что именно он стоял за последними громкими терактами, включая организацию вторжений диверсионно-разведывательных групп на территорию Крыма и Курской области, сопровождавшихся жертвами, — напомнил аналитик. — Он проявил себя как крайне эффективный, жестокий и абсолютно беспринципный террорист, и потому этот „титул“ он заслужил, это не просто ярлык».

Все громкие теракты, включая убийства людей, взрывы военных и гражданских объектов, совершал именно Буданов, подтвердил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Это террорист: именно таким будет и Буданов-президент. Однако если Россия будет настаивать на строгих избирательных процедурах, вероятность прихода Буданова к власти будет нулевой. Если провести выборы в соответствии с конституцией, люди будут голосовать за кандидата, предлагающего мир, а не войну. Украинцы устали от конфликта, они голосовали за Зеленского как за человека, обещавшего мир, а Залужный или Буданов означают продолжение войны, всеобщую мобилизацию, дальнейшее воровство денег и так далее. Люди за таких кандидатов не проголосуют», — сказал экс-депутат в беседе с NEWS.ru.

