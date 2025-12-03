Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму УП: обещание Буданова выпить кофе в Крыму говорит о систематической лжи Киева

Заявления главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о намерении выпить кофе в Крыму, как и другие подобные обещания высокопоставленных лиц, демонстрируют систематическую ложь властей бывшей советской республики, говорится в статье издания «Украинская правда». Там также отмечается, что в начале 2022 года Буданов выступал в роли одного из «позитивных» спикеров.

Аналогичную функцию в тот период выполнял и бывший министр обороны Алексей Резников, который регулярно анонсировал контрнаступления и успехи Вооруженных сил Украины на фронте. Однако ложь властей стала проблемой. На четвертый год конфликта она достигла таких масштабов, что о ней стали открыто говорить в высших военных и правительственных кругах.

Факт представления ложных данных о ситуации на фронте украинскими командирами признавал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 25 октября он заявил, что потребовал от командиров всех уровней не допускать искажения и сокрытия реальной информации в докладах.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о новом главе своего офиса вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака, однако в политических кругах уже обсуждают четырех основных претендентов. В их числе называют премьер-министра Юлию Свириденко и Кирилла Буданова.