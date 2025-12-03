Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:51

Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму

УП: обещание Буданова выпить кофе в Крыму говорит о систематической лжи Киева

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Заявления главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о намерении выпить кофе в Крыму, как и другие подобные обещания высокопоставленных лиц, демонстрируют систематическую ложь властей бывшей советской республики, говорится в статье издания «Украинская правда». Там также отмечается, что в начале 2022 года Буданов выступал в роли одного из «позитивных» спикеров.

Аналогичную функцию в тот период выполнял и бывший министр обороны Алексей Резников, который регулярно анонсировал контрнаступления и успехи Вооруженных сил Украины на фронте. Однако ложь властей стала проблемой. На четвертый год конфликта она достигла таких масштабов, что о ней стали открыто говорить в высших военных и правительственных кругах.

Факт представления ложных данных о ситуации на фронте украинскими командирами признавал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. 25 октября он заявил, что потребовал от командиров всех уровней не допускать искажения и сокрытия реальной информации в докладах.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о новом главе своего офиса вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака, однако в политических кругах уже обсуждают четырех основных претендентов. В их числе называют премьер-министра Юлию Свириденко и Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов
Украина
Крым
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе
Хуситы освободили экипаж судна, в составе которого был гражданин России
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.