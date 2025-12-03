Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы

В пятичасовых переговорах президента России Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом принял участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Некоторые аналитики не исключают, что данный раунд переговоров был проверкой дипломатических возможностей Кушнера на новом для него направлении. Что стоит за активным подключением зятя президента США к переговорам по Украине, читайте в материале NEWS.ru.

Чем завершился московский раунд переговоров по Украине

Переговоры Путина с Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером были полезными и конструктивными, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Встреча прошла в Кремле накануне, 2 декабря. Она продлилась почти пять часов. От российской стороны в переговорах участвовал также спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков также отметил, что в ходе недавних переговоров российскому руководству были переданы дополнительно четыре документа. Все они касались американских мирных инициатив по урегулированию на Украине.

Подводя итоги, помощник президента РФ сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа точно не отдалила украинское урегулирование от результата.

«Но предстоит еще больша́я работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены», — констатировал он.

Слева направо: помощник президента Юрий Ушаков, Джаред Кушнер, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Насколько неожиданным стало участие Кушнера в переговорах

О том, что Кушнер примет участие в переговорах в Кремле вместе с Уиткоффом, сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее также стало известно, что зять американского лидера является одним из соавторов проекта мирного соглашения США по Украине, состоящего из 28 пунктов. Газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, отводит в дальнейшем Кушнеру центральное место за столом переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

Следует исходить из того, что в американской политической практике привлечение президентами родственников и близких доверенных лиц к деликатным дипломатическим миссиям является обычным явлением, отметил политолог Юрий Светов.

«Существует множество таких примеров: достаточно вспомнить президента Франклина Рузвельта, — рассказал эксперт NEWS.ru, — когда в переговорах с Советским Союзом и Сталиным участвовали его личный друг и посланник Аверелл Гарриман, его сын, а также супруга Элеонора Рузвельт, посещавшая СССР для выражения солидарности. Аналогично действовали и братья Кеннеди — Джон и Роберт».

Почему Уиткофф и Кушнер — это идеальный тандем

Что касается Джареда Кушнера, то он привлекался к выполнению таких деликатных миссий еще в первое президентство Трампа, напомнил Светов. В частности, он активно участвовал в процессах, связанных с сектором Газа, работая в паре со Стивом Уиткоффом, и добился довольно успешных результатов.

«Поездка в Россию — также весьма деликатная тема. Уиткофф является другом и доверенным лицом Трампа, но он подвергался мощнейшей критике и обвинениям в пророссийской позиции, — сообщил аналитик. — Вспомните, как во время его первого визита его упрекали в использовании российского переводчика вместо американского. Таким образом, Трамп направил Кушнера не только для набора опыта, но и для демонстрации того, что интересы президента отстаивают два доверенных лица, своего рода „присматривающих“».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (в центре) и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Что еще повлияло на выбор Трампа в пользу Кушнера

Господин Кушнер является ближайшим членом доверенного круга Трампа, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, американист Геворг Мирзаян. Его участие обусловлено не столько опытом, сколько необходимостью наличия нескольких свидетелей за столом переговоров.

«Это позволяет избежать обвинений в тайных договоренностях и гарантирует, что информация не будет „слита“ тем, кто мог бы предать интересы Трампа, — пояснил политолог NEWS.ru. — Именно поэтому Кушнер был выбран: он опытен, способен хранить секреты и, самое главное, абсолютно лоялен к Трампу. В лице Кушнера Путин видит возможность лично обсуждать самые тонкие и сложные вопросы украинского урегулирования».

Почему Украине и ЕС станет сложнее тормозить мирный план

По мнению Мирзаяна, благодаря участию Кушнера в переговорах для Украины и ЕС сужено поле для интерпретации итогов. Присутствие двух доверенных лиц значительно усложняет попытки обвинить их в заключении каких-либо секретных сделок с Москвой.

«Сам факт того, что за столом сидят люди, которые не будут „сливать“ информацию Европе, уже создает определенные проблемы для европейской стороны, — подчеркнул эксперт. — Что касается того, почему Уиткофф и Кушнер не полетели в Киев, то причина очевидна: обсуждать с Киевом сейчас нечего. Путин отверг все предложения Зеленского, а Зеленский в свою очередь отвергает стремление к компромиссу. Возможности для уговоров исчерпаны. Теперь речь идет о конкретных шагах, которые мы увидим в ближайшее время».

Читайте также:

Дед-партизан, спор с тестем, перемирие в Газе: кто такой зять Трампа Кушнер

Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве

«ЕС его ненавидит»: кто такой глава МИД Венгрии Сийярто, что говорит об РФ