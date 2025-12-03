«ЕС его ненавидит»: кто такой глава МИД Венгрии Сийярто, что говорит об РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, ЕС надеется развязать конфликт уже в 2030 году и Будапешт не должен допустить этого ради будущих поколений. Сийярто не раз открыто критиковал лидеров Евросоюза, призывая их к более рациональному курсу в отношениях с РФ. Чем продиктована эта позиция венгерского дипломата и что о нем известно — в материале NEWS.ru.

Что Сийярто сказал о войне ЕС и России

По словам главы венгерского МИД, Европа активно готовится к открытому противостоянию с Россией. Сийярто привел содержание стратегических документов ЕС, в которых сказано, что союз должен достичь полной боеготовности к 2029 году. Это позволит начать войну с РФ уже в 2030-м.

«[Из этого] следует, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся в 2026 году, мы можем не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века», — сказал министр.

По мнению Сийярто, ставки очень высоки. Фактически речь идет о том, чтобы не допустить полного уничтожения всего континента, подчеркнул он.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел Венгрии также предупредил о попытках ЕС сорвать мирный план по Украине, предложенный США. По его мнению, лидеры Евросоюза обязаны безоговорочно поддержать документ, поскольку это соответствует «принципам человечности и здравого смысла».

Член Валдайского клуба венгерский журналист Габор Штир в беседе с NEWS.ru отметил, что официальный Будапешт сегодня выступает не столько против Евросоюза, сколько против ошибочной политики Брюсселя.

«В Будапеште поддерживают идею сильной Европы, но видят, что нынешняя идет в пропасть. В Европе Сийярто и премьера Венгрии Виктора Орбана просто ненавидят, но даже там их позиция становится все популярнее. И Орбан, и Сийярто еще в 2016 году говорили, что европейская внешняя и миграционная политика ведет в тупик. В ответ их называли фашистами и расистами. Теперь все понимают, что это тупик, но уже поздно. Боюсь, и с украинской историей окажется поздно», — подчеркнул собеседник.

Что известно о Петере Сийярто

Петер Сийярто родился 30 октября 1978 года в городе Комаром на северо-западе Венгрии. Он начал получать школьное образование в США, где проучился около полутора лет, однако в итоге окончил престижное учебное заведение в венгерском городе Дьер, а затем поступил в Будапештский университет экономических наук и госуправления и окончил его в 1997 году. В вузе Сийярто изучал спортивный менеджмент и международные отношения.

Политическая карьера Петера началась в 1998-м с избрания в муниципальное собрание Дьера — он стал молодым депутатом и возглавил пост зампреда комитета по образованию, культуре и спорту. Тогда же Сийярто избрали первым президентом «Фиделитас» — молодежной организации консервативной партии «Фидес».

Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В 2002 году молодой политик стал членом Национальной ассамблеи Венгрии, параллельно сменив несколько должностей в «Фидес». С 2010 по 2012 год был личным представителем Виктора Орбана, который в сентябре 2014-го назначил его министром иностранных дел. Эту должность Сийярто занимает по сей день.

Глава МИД прагматично относится к России и хорошо говорит по-русски. Награжден российским орденом Дружбы народов за большой вклад в развитие отношений между РФ и Венгрией.

Одним из примечательных эпизодов стало то, как Сийярто во время переговоров в Кремле в конце ноября перевел несколько фраз, сказанных президентом РФ Владимиром Путиным. Как рассказал журналист Павел Зарубин, присутствовавшая на встрече переводчица допустила ряд неточностей и венгерский министр пришел ей на помощь.

Почему Сийярто поддерживает Россию

Комментируя недавний визит Орбана в Москву, Сийярто назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики очень важным для национальных интересов Венгрии. По его словам, в 2025 году Будапешт получил от РФ 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров природного газа.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в этом и кроется истинная причина такой сильной заинтересованности венгерских властей в России.

«Они защищают свои интересы, а не наши — в этом их выгода. Ключевую роль здесь играет колоссальная зависимость от российских энергоресурсов. Если бы у них не было в этом интереса, то позиция Будапешта, вероятно, была бы иной. Очевидно, что экономическая целесообразность определяет многое. Тем более в нынешних условиях, когда энергоресурсы из России, находящейся под санкциями, предлагаются по более низким ценам», — подчеркнул депутат.

