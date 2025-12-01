День матери
01 декабря 2025 в 08:17

Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным

Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана из-за нескольких неточностей

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Lev Radin/Global Look Press
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле помог его переводчице, передает журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. По его информации, девушка допустила ряд неточностей при переводе слов российского президента, включая те, что касались конфликта на Украине и двусторонней торговли.

Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто, — прокомментировал Зарубин.

Ранее Сийярто, комментируя визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву, отметил, что Венгрия считает сотрудничество с Россией в сфере энергетики важным для своих национальных интересов. Глава МИД подчеркнул, что в текущем году страна получила значительные объемы российских энергоносителей — 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

До этого глава МИД Венгрии выразил мнение, что Будапешт призывает европейских политиков не саботировать план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Если бы европейские лидеры не препятствовали США, у Трампа были бы все шансы положить конец конфликту, уточнил политик.

Виктор Орбан
Петер Сийярто
Владимир Путин
переводчики
