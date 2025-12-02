День матери
02 декабря 2025 в 03:09

Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европа в настоящее время готовится к войне с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, вопрос в будущем будет заключаться в том, удастся ли сохранить континент, передает агентство MTI.

Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году, — констатировал он.

Министр призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году. Нельзя допустить, чтобы «мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны», отметил он.

Ранее Сийярто, комментируя визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву, отметил, что Венгрия считает сотрудничество с Россией в сфере энергетики важным для своих национальных интересов. Глава МИД подчеркнул, что в текущем году страна получила значительные объемы российских энергоносителей — 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

До этого глава МИД Венгрии выразил мнение, что Будапешт призывает европейских политиков не саботировать план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Если бы европейские лидеры не препятствовали США, у Трампа были бы все шансы положить конец конфликту, уточнил политик.

