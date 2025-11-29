День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 18:08

«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным

Орбан: встреча с Путиным позволила выйти на несколько крупных контрактов

Виктор Орбан и Владимир Путин Виктор Орбан и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся в Москве 28 ноября, позволила выйти на два или три крупных контракта между странами. Во время выступления в городе Ньиредьхаза, трансляция с которого велась на YouTube-канале политика, он подчеркнул, что главной целью его визита было обсуждение поставок российских энергоресурсов.

Мы открыли двери для двух или трех серьезных сделок, а теперь об этом будут договариваться представители [нефтяной компании] MOL и другие. Это будет вопросом бизнеса, — объявил Орбан.

Он также заявил, что недавно введенные американские санкции привели к продаже части российских активов за рубежом. Потому, обратил внимание венгерский премьер, началась «настоящая международная гонка» между потенциальными покупателями.

Ранее Орбан заявлял, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
сделки
Россия
встречи лидеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неизвестный устроил стрельбу по людям в центре Москвы
Дрон-камикадзе подорвал движущуюся «Газель» в приграничном регионе
Стало известно, что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk
«Загнать Зеленского в угол»: отставку Ермака связали с планом США
Россиянка «похоронила» сына ради выгоды
В Госдуме заявили, что Пугачева решилась на интервью под гипнозом
Блогер-скандалист против бойца поп-ММА: за что Subo избили в прямом эфире?
«Был моим другом»: Ермак разоткровенничался об отношениях с Зеленским
В Дубае раскрыли судьбу концертов Долиной на фоне ее «отмены»
«Задел больные точки»: что в решении Орбана может не устроить Запад
«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»
На Западе стали понимать, кто мешает достижению мира на Украине
В Европе нашли связь между теневым правительством Ермака и криминалом
Политолог ответил, кто может склонить Трампа к конфликту с Венесуэлой
В США раскрыли отношение администрации Трампа к Ермаку
«Заменили цыгане»: Собчак высмеяла исчезновение Долиной из афиши ресторана
Стали известны подробности по делу гендиректора издательства «Джем»
Ленивая рыбалка: выбираем снасти для идеального пассивного промысла окуня
В ЮАР задержали прилетевшую из России журналистку
«Срывает крышу»: Вайцеховская веско высказалась о выходке Большунова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.