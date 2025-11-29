«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся в Москве 28 ноября, позволила выйти на два или три крупных контракта между странами. Во время выступления в городе Ньиредьхаза, трансляция с которого велась на YouTube-канале политика, он подчеркнул, что главной целью его визита было обсуждение поставок российских энергоресурсов.

Мы открыли двери для двух или трех серьезных сделок, а теперь об этом будут договариваться представители [нефтяной компании] MOL и другие. Это будет вопросом бизнеса, — объявил Орбан.

Он также заявил, что недавно введенные американские санкции привели к продаже части российских активов за рубежом. Потому, обратил внимание венгерский премьер, началась «настоящая международная гонка» между потенциальными покупателями.

Ранее Орбан заявлял, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.