29 ноября 2025 в 11:44

Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с Welt. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

Единственное возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина вновь станет буферным государством, каким она была когда-то, — отметил он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Виктор Орбан
Украина
НАТО
Россия
