Дед-партизан, спор с тестем, перемирие в Газе: кто такой зять Трампа Кушнер

2 декабря президент России Владимир Путин примет в Москве спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа. По данным The Walls Street Journal, вместе с последним в РФ может вылететь и зять американского лидера Джаред Кушнер, который в последнее время принимает активное участие в урегулировании конфликта. Опрошенные NEWS.ru эксперты допускают: в будущем он и сам может заменить Уиткоффа в переговорном процессе. Как это поможет диалогу России и Украины — в материале NEWS.ru.

Что известно об участии Кушнера в переговорах

В минувшие выходные в американском штате Флорида прошли переговоры Украины и США. Киевскую делегацию на них возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, к которому присоединились сотрудники МИД и разведки, а также начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. С американской стороны на встрече присутствовали Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер. По данным прессы, на встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных странами Запада.

Агентство AFP сообщило, что 1 декабря стороны провели еще один раунд переговоров во Флориде, так как у них остались «вопросы, которые нужно обсудить». На вторник запланирована поездка Уиткоффа на встречу с Путиным в Москву. Предположительно, к спецпосланнику Трампа присоединится и Кушнер, однако официально об этом пока не сообщалось.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале предположил, что переговорщики из Штатов привезут в Москву «очень сырой проект мирного плана», составленного Вашингтоном и отредактированного по итогам встреч с командой Умерова.

«Времени, а главное, условий для его доработки, просто нет», — отметил военкор.

Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и Джаред Кушнер (слева направо) во время встречи с украинской делегацией Фото: Terry Renna/AP/TASS

Кто такой Джаред Кушнер

В последние недели имя Кушнера все чаще мелькает в новостной повестке, связанной с переговорами по урегулированию украинского конфликта. Издание The Financial Times (FT) писало, что в скором времени зять Трампа может заменить Уиткоффа на посту спецпредставителя президента.

Кушнер родился в США в 1981 году в Нью-Джерси в семье ортодоксальных иудеев. В интервью он рассказывал, что его предки были белорусскими партизанами, которые после окончания Второй мировой войны перебрались в США. Там его дед проделал путь от обыкновенного строителя до успешного инвестора на рынке недвижимости.

Отец Джареда — известный филантроп и магнат, основавший девелоперскую компанию Kushner Companies, в свое время был одним из главных спонсоров Демократической партии США и заработал миллиарды долларов на продаже недвижимости в Джерси. Американский журналист Дэниел Голден писал, что именно благодаря протекции родителя Кушнер-младший был успешно зачислен в Гарвард, где начал совершать первые сделки с недвижимостью. В 2008 году он возглавил отцовскую компанию, а в 2009-м женился на представительнице еще одного крупного девелоперского клана Нью-Йорка — Иванке Трамп.

Кушнер не раз помогал тестю в политике. В 2016 году он фактически построил предвыборную кампанию Трампа, а также выполнял по его поручению дипломатические миссии разной степени сложности. Республиканец активно привлекает зятя к своей деятельности и сейчас: в октябре 2020 года Джаред помог достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru отметил, что Кушнера считают «архитектором» некоторых соглашений, подписанных при посредничестве США на первом сроке Трампа.

«Потом их отношения расстроились, хотя и не капитально, но серьезно. Принципиальный спор тогда возник по поводу Ближнего Востока и израильского лобби», — пояснил он.

Однако теперь глава Штатов оказался в таком положении, когда может доверять только самым близким людям — друзьям, с которыми познакомился еще до прихода в политику, или членам семьи.

«В этом смысле привлечение Кушнера является усилением позиций Трампа и его администрации. Дело в том, что от действий и успехов переговорной группы очень многое сейчас зависит для Трампа: там ситуация пан или пропал. И формировать команду Трампу приходится не по политическим пристрастиям или [из] верности американским идеалам, а прямо по личной верности и лояльности», — отметил эксперт.

Джаред Кушнер и Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Американист Малек Дудаков напомнил, что в прошлом в связке с Кушнером работала и его супруга — в СМИ их тандем получил название «Джаванка».

«Трамп опирается не на профессиональных карьерных дипломатов, а на ближний круг. Возможно, он стремится отодвинуть Госдеп от деликатных вопросов, передавая больше полномочий доверенным лицам. В целом назначение Кушнера вряд ли навредит — он считается прагматиком, заинтересованном в бизнес-соглашениях и прибыли», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Как Кушнер поможет переговорам

По данным FT, Трамп ожидает, что Кушнеру удастся повторить успех, достигнутый во время переговоров по Газе, и «заставить замолчать орудия в Донбассе». При этом его позиции укрепились после того, как агентство Bloomberg опубликовало стенограмму телефонных разговоров Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым, касающихся урегулирования на Украине.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru предположил, что заменой Уиткоффа на Кушнера Трамп может попытаться пресечь новые утечки информации, способные помешать ходу урегулирования.

«В Кушнере мы видим человека, который входит во внутренний круг Трампа и от которого ничего никогда не утечет. Он правая рука президента. Хотя сам по себе он не обладает значительным аппаратным весом или широкими политическими связями, он является воплощением воли Трампа. Соответственно, с ним будут говорить так, как говорили бы с самим главой США. Это позволяет Трампу в режиме реального времени влиять на тонкости переговорного процесса, включая деликатные вопросы личного характера, которые не должны утекать в прессу. Именно поэтому привлечение Кушнера к переговорам является положительным фактором», — резюмировал Мирзаян.

