Уиткофф и Умеров встретились повторно

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в понедельник, 1 декабря, провел во Флориде новую встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, пишет AFP. Высокопоставленные источники, знакомые с ситуацией, заявили, что у сторон все еще есть вопросы по мирному плану США.

Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются, — рассказали инсайдеры.

Источники также сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает увидеть Умерова в Ирландии во время визита 2 декабря, чтобы заслушать подробный отчет о встрече с Уиткоффом.

Ранее журналист Джордж Гриллс заявил, что западные страны, поддерживающие Украину, опасаются предстоящей встречи президента России Владимира Путина с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве. Союзники Киева опасаются, что Путин предложит им невыгодные Украине коммерческие соглашения для мирного урегулирования конфликта.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Представитель Кремля также уточнил, что 1 декабря у главы государства пройдет несколько рабочих совещаний, связанных с подготовкой к российско-американским консультациям.