Новогодняя сказка на тарелке: венский творожный торт. Не кекс, а бархатное чудо из творога, миндаля и ванили

Этот торт — воплощение изысканной простоты и утонченного вкуса, который напоминает о венских кофейнях и рождественских ярмарках. Его бархатная, невероятно нежная текстура, напоминающая самый воздушный чизкейк, сочетается с легкой миндальной ноткой и ароматом ванили. Хрустящая песочная основа создает идеальный контраст с кремовой начинкой, превращая каждый кусочек в маленькое праздничное путешествие.

Для основы возьмите: 150 г муки, 70 г холодного сливочного масла, 50 г сахара, 50 г молотого миндаля, щепотку соли. Для творожной начинки: 750 г творога (желательно мягкого, 9%), 200 г сахара, 4 яйца, 200 мл сливок (20%), 1 ч. л. экстракта ванили, 50 г муки, цедру половины лимона. Для основы смешайте муку с сахаром, солью и молотым миндалем. Натрите в сухую смесь холодное масло, быстро соберите тесто в шар. Распределите его по дну разъемной формы (диаметром 24 см), сделав бортики. Уберите в холод на 20 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Для начинки творог протрите через сито или пробейте блендером. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте творог, сливки, ваниль, цедру и муку, взбивайте до гладкости. Вылейте начинку на основу. Выпекайте 55–65 минут до золотистого края и слегка дрожащего центра. Полностью остудите в выключенной духовке, затем уберите в холодильник на ночь. Подавайте, украсив сахарной пудрой и лепестками миндаля.

