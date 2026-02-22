Готовим торт-обманку: крем из манной крупы, а на вкус — как нежное суфле. Шоколадный корж + лимонная свежесть

Если не знать секрета, ни за что не догадаешься, из чего сделан крем. Его бархатистая, воздушная текстура и сложный вкус с цитрусовыми нотками заставляют думать об изысканном суфле или заварном креме, но никак не о простой манной каше.

Для коржа три яйца взбиваю со 130 граммами сахара миксером до светлой пышной массы. Добавляю 130 граммов растопленного и остывшего сливочного масла или маргарина. Просеиваю в эту смесь 160 граммов муки, 2 столовые ложки какао-порошка и 1 чайную ложку разрыхлителя. Аккуратно замешиваю однородное тесто. Перекладываю его в смазанную маслом и припыленную мукой форму диаметром 20-22 см. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут, проверяя готовность зубочисткой. Готовому коржу даю полностью остыть в форме, затем вынимаю и разрезаю вдоль на два пласта. Для крема цедру и мякоть одного лимона (без белой пленки и косточек) измельчаю в блендере или пропускаю через мясорубку. В кастрюле довожу до кипения 500 мл молока. Тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком, всыпаю 75 граммов манной крупы. Варю на среднем огне, помешивая, 3-5 минут, пока каша не загустеет. Полностью остужаю ее до комнатной температуры, можно поставить миску в холодную воду. В остывшую манную кашу добавляю 120 граммов сахара, 200 граммов размягченного сливочного масла и измельченный лимон. Взбиваю миксером на высокой скорости 5-7 минут, пока масса не станет светлой, очень пышной и воздушной. Собираю торт: на нижний корж выкладываю весь крем, разравниваю. Накрываю вторым коржом, слегка придавливаю. Для глазури в сотейнике смешиваю по 3 столовые ложки сметаны, сахара и какао. Довожу до кипения на среднем огне, снимаю с огня и добавляю 50 граммов сливочного масла, перемешиваю до однородности. Слегка остужаю глазурь (она должна быть жидкой, но не горячей) и заливаю ею торт сверху, разравнивая. Убираю торт в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

