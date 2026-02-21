Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 19:16

Воздушные хачапурики без дрожжей. Секрет — творожное тесто. Внутри — фондю из сыра и зеленого лука. Вкуснотища!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти хачапурики одинаково хороши и как самостоятельная закуска со сметаной, и как дополнение к тарелке наваристого супа вместо хлеба, и как сытный завтрак. Они одинаково любимы и взрослыми, и детьми.

Для хачапуриков беру 360 граммов творога (лучше не очень влажного) и перетираю его через сито или разминаю вилкой в глубокой миске. К творогу добавляю одно яйцо и щепотку соли, хорошо перемешиваю. Затем частями подсыпаю 4 столовые ложки просеянной пшеничной муки и замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Оно будет очень нежным. Для начинки мелко режу большой пучок зеленого лука и 50 граммов твердого или полутвердого сыра (например, сулугуни или моцареллу) натираю на средней терке. Смешиваю лук и сыр в миске.

Тесто делю на 6–8 равных частей. Каждую часть раскатываю или просто приплющиваю руками в небольшую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку сырно-луковой начинки. Края лепешки защипываю, как пельмени, формируя круглую или овальную лепешку-хачапури, и слегка приплющиваю ее. Выкладываю хачапурики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Можно слегка смазать сверху взбитым желтком для глянцевой корочки. Выпекаю в заранее разогретой до 185 °C духовке около 30–35 минут, пока они не станут равномерно золотистыми. Если есть аэрогриль, выпекаю при 175 °C примерно 20 минут. Подаю горячими или теплыми.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Сютлач — готовим рисовый пудинг по-турецки. Секрет в двух этапах: варим, печем и получаем шедевр
Общество
Сютлач — готовим рисовый пудинг по-турецки. Секрет в двух этапах: варим, печем и получаем шедевр
Простой рецепт сахарных плюшек: пышные вкусняшки к чаю, молоку и кофе. Дом наполнится ароматом выпечки
Общество
Простой рецепт сахарных плюшек: пышные вкусняшки к чаю, молоку и кофе. Дом наполнится ароматом выпечки
На посту без вкусняшек не сижу, готовлю ленивые пирожки: треугольники с рисом и грибами
Общество
На посту без вкусняшек не сижу, готовлю ленивые пирожки: треугольники с рисом и грибами
Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос
Рынки
Россияне отказываются от гречки и риса: что с ценами, почему упал спрос
еда
десерты
рис
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ
Трамп сделал неожиданный шаг после вердикта Верховного суда
«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше
«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире
Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже
Появились кадры пожара в московской пятиэтажке
Орбан назвал виновников затягивания украинского кризиса
Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России
«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы
«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана
Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать
Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой
Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса
Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет
Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде
Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО
Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.