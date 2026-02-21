Воздушные хачапурики без дрожжей. Секрет — творожное тесто. Внутри — фондю из сыра и зеленого лука. Вкуснотища!

Эти хачапурики одинаково хороши и как самостоятельная закуска со сметаной, и как дополнение к тарелке наваристого супа вместо хлеба, и как сытный завтрак. Они одинаково любимы и взрослыми, и детьми.

Для хачапуриков беру 360 граммов творога (лучше не очень влажного) и перетираю его через сито или разминаю вилкой в глубокой миске. К творогу добавляю одно яйцо и щепотку соли, хорошо перемешиваю. Затем частями подсыпаю 4 столовые ложки просеянной пшеничной муки и замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Оно будет очень нежным. Для начинки мелко режу большой пучок зеленого лука и 50 граммов твердого или полутвердого сыра (например, сулугуни или моцареллу) натираю на средней терке. Смешиваю лук и сыр в миске.

Тесто делю на 6–8 равных частей. Каждую часть раскатываю или просто приплющиваю руками в небольшую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку сырно-луковой начинки. Края лепешки защипываю, как пельмени, формируя круглую или овальную лепешку-хачапури, и слегка приплющиваю ее. Выкладываю хачапурики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Можно слегка смазать сверху взбитым желтком для глянцевой корочки. Выпекаю в заранее разогретой до 185 °C духовке около 30–35 минут, пока они не станут равномерно золотистыми. Если есть аэрогриль, выпекаю при 175 °C примерно 20 минут. Подаю горячими или теплыми.

