21 февраля 2026 в 05:46

На посту без вкусняшек не сижу, готовлю ленивые пирожки: треугольники с рисом и грибами

Фото: D-NEWS.ru
На посту без вкусняшек никогда не сижу, готовлю ленивые пирожки! Эти треугольники с рисом и грибами идеальны для перекуса, завтрака или ужина, а готовятся настолько быстро, что выручат в любую минуту.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 1 стакан отварного риса, 300 г свежих грибов, 1 крупная луковица, соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: грибы нарежьте мелкими кубиками, лук — мелко. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте, пока не выпарится вся жидкость и грибы не подрумянятся. Посолите, поперчите, добавьте мелко рубленую зелень и снимите с огня. В миске смешайте грибы с отварным рисом — начинка готова. Лаваш нарежьте на длинные полосы шириной 10–12 см. На край каждой полосы выложите ложку начинки и заверните треугольником. Обжаривайте треугольники на сухой или слегка смазанной маслом сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей румяной корочки.

