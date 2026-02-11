Нет проще выпечки, чем курники из лаваша: рецепт сытных ленивых пирожков

Нет проще выпечки, чем курники из лаваша! Использование лаваша кардинально упрощает процесс: тонкие листы пропитываются соком от начинки и становятся в духовке хрустящими, напоминая слоеную выпечку. Рассказываем рецепт сытных ленивых пирожков.

Для приготовления понадобится: 2–3 листа тонкого лаваша, 3–4 куриных голени или бедра, 4 средние картофелины, 1 крупная луковица, 1–2 яйца (для смазывания), соль, черный перец, сушеный чеснок, зелень укропа. Куриные голени и картофель отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите и мелко нарежьте. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. В миске смешайте курицу, картофель, обжаренный лук, соль, перец, сушеный чеснок и мелко нарезанную зелень. Разогрейте духовку до 180 °C. Лаваш нарежьте на крупные прямоугольники или квадраты (размером примерно с тетрадный лист). В центр каждого куска выложите порцию начинки. Края лаваша смажьте взбитым яйцом, затем заверните начинку, формируя конвертик. Выложите курники на противень швом вниз. Смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте 15–20 минут до румяного золотистого цвета.

