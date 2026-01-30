Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснее и гораздо проще, чем лепить пирожки: сосиски в лаваше — хрустящие, без суматохи

Сосиски в лаваше — идеальная замена выпечке. Они готовятся без суматохи и получаются невероятно хрустящими. В процессе обжарки тонкий лаваш превращается в золотистую оболочку, которая контрастирует с сочной начинкой.

Для приготовления понадобятся: 4–6 сосисок, 2 больших листа тонкого лаваша, 150 г твердого сыра, растительное масло для жарки, можно добавить горчицу, кетчуп или соус по вкусу для смазывания лаваша. Лаваш разрежьте на полоски шириной, равной длине ваших сосисок. Сыр натрите на терке. На каждую полоску лаваша выложите сосиску, насыпьте щепотку тертого сыра, сверните трубочки. Разогрейте на сковороде масло, обжарьте трубочки со всех сторон до равномерного золотисто-коричневого цвета. Подавайте горячими. Это вкуснее и гораздо проще, чем лепить пирожки.

Ранее стало известно, как приготовить ленивую ватрушку с творогом: заменит пироги и сырники.

