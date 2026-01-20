Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 07:32

Ленивая ватрушка с творогом: заменит пироги и сырники, печь — одно удовольствие

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта ленивая ватрушка с творогом легко заменит пироги и сырники. В рецепте нет ничего сложного, не нужно раскатывать тесто и формировать отдельные заготовки, печь ее — одно удовольствие!

Рецепт: для теста вам понадобятся 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин. Для творожной начинки: 500 г творога (5–9%), 2 яйца, 4–5 ст. л. сахара, 2 ст. л. манки. Разогрейте духовку до 180 °C. Приготовьте тесто: яйца взбейте с сахаром и ванилином до светлой пышной массы (5–7 минут). Аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто получится жидковатым. Вылейте его в форму диаметром 24–26 см, застеленную пергаментом. Приготовьте начинку: творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар и манку. Тщательно перемешайте до однородности. Аккуратно выложите творожную массу в центр формы поверх теста. Тесто само растечется и поднимется, обрамляя начинку. Выпекайте 35–40 минут до золотистого цвета и готовности творожной части (она должна схватиться).

Дайте полностью остыть в форме, затем разрежьте на порции. Подавайте как теплой, так и полностью остывшей.

Ранее стало известно, как приготовить сочную шарлотку на творожном тесте.

