Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 09:31

Беру килограмм творога и готовлю впрок корзиночки для завтраков: замораживаю, а после запекаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру килограмм творога и готовлю корзиночки для завтраков. Их можно приготовить впрок и заморозить, а после запечь, порадовав себя и близких вкусной и полезной выпечкой в любой момент.

Для приготовления понадобится: 1 кг творога, 2 яйца, 4-5 ст. л. манной крупы, 3-4 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 4-5 ст. л. сахара, щепотка соли. Для начинки: 200 г сметаны, 1 ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахара, 200–300 г любых ягод (свежих или замороженных).

Рецепт: творог разомните с яйцами, сахаром, солью и ванилином. Добавьте манку, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Скатайте шарики и выложите на противень, застеленный пергаментом. Смоченным в воде стаканом сделайте в каждом шарике углубление, формируя корзинку. Для начинки смешайте сметану, крахмал и сахар, добавьте ягоды.

Наполните корзинки начинкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности. Готовые корзинки можно заморозить и использовать по мере необходимости.

Ранее стало известно, как приготовить яйца «Орсини» — желтки, запеченные во взбитых белках. Вкуснее омлета и глазуньи.

Проверено редакцией
завтраки
рецепты
творог
ватрушки
Дарья Иванова
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу уличили в страхе перед Трампом из-за Ирана
«Придется смириться»: Дотком заявил о полном поражении США
Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге
В России могут изменить порядок продаж товаров на маркетплейсах
«Явно не ожидали»: на Западе объяснили, как Иран перехитрил США
В Крыму поймали россиянина, который шпионил в пользу Киева
Силовики нагрянули с обысками в музеи российского города
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
Российского миллиардера обязали выплатить немалую сумму в рамках спора
На Москве-реке создадут искусственную волну для поисков пропавшего ребенка
Два человека на каноэ попали под винты речного трамвая в Москве
В Крыму национализировали все крупные объекты украинских олигархов
Пугачева приняла тяжелое решение после ударов Ирана по Кипру
Подмосковные вымогатели вооружились мачете и пистолетами
ВМС КСИР потеряли высокопоставленного офицера
Три человека погибли в Афганистане при обстрелах пакистанских военных
Верховный суд поставил точку в деле Генпрокуратуры против Raven Russia
«Видения об СВО»: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия
В Иране посчитали невозможным справедливое расследование удара по школе
Глуховскому пришлось в спешке продать квартиры в центре Москвы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.