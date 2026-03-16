Беру килограмм творога и готовлю впрок корзиночки для завтраков: замораживаю, а после запекаю

Беру килограмм творога и готовлю корзиночки для завтраков. Их можно приготовить впрок и заморозить, а после запечь, порадовав себя и близких вкусной и полезной выпечкой в любой момент.

Для приготовления понадобится: 1 кг творога, 2 яйца, 4-5 ст. л. манной крупы, 3-4 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 4-5 ст. л. сахара, щепотка соли. Для начинки: 200 г сметаны, 1 ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахара, 200–300 г любых ягод (свежих или замороженных).

Рецепт: творог разомните с яйцами, сахаром, солью и ванилином. Добавьте манку, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Скатайте шарики и выложите на противень, застеленный пергаментом. Смоченным в воде стаканом сделайте в каждом шарике углубление, формируя корзинку. Для начинки смешайте сметану, крахмал и сахар, добавьте ягоды.

Наполните корзинки начинкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности. Готовые корзинки можно заморозить и использовать по мере необходимости.

