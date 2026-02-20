Идеальный ужин: готовим заварные блины с грибами и сливочным соусом

Настоящее украшение стола получается, когда соединяешь эластичное тесто и благородный вкус грибов с молочными нотами. В этом рецепте важно добиться идеальной консистенции блинной основы, чтобы при термической обработке пирожки сохранили форму и не растрескались, поэтому мы воспользуемся методом заваривания муки кипятком, который активирует клейковину особым образом.

Для начала предстоит замесить тесто, которое не доставит хлопот даже новичку. В просторной емкости соедините пару отборных куриных яиц, добавьте примерно половину чайной ложки мелкой соли и немного сахара, после чего взбейте массу венчиком до легкой пенки. Далее влейте 200 мл молока, нагретого до чуть теплого состояния, и начинайте порционно подсыпать 300 г пшеничной муки высшего сорта, тщательно растирая все комочки, чтобы смесь стала глянцевой и однородной.

Теперь самое интересное: заварите тесто, влив в него 200 мл только что закипевшей воды непрерывно помешивая. Блины приобретут эластичность и не будут рваться при сворачивании. Завершите подготовку основы парой ложек растительного масла без запаха и отставьте миску в сторону минут на 20. Выпекайте тонкие блины на раскаленной сковороде с антипригарным покрытием, переворачивая их, как только края начнут подсыхать и золотиться.

Параллельно займитесь начинкой. Мелко нашинкуйте 400 г свежих шампиньонов или белых грибов, после чего отправьте их на сухую сковороду, чтобы выпарить лишнюю влагу. Как только грибочки начнут издавать характерный аромат и слегка подрумяниваться, добавьте к ним измельченную луковицу и кусочек сливочного масла, доведите все до красивого карамельного оттенка.

В сотейнике с толстым дном приготовьте соус: распустите 50 г сливочного масла, всыпьте столовую ложку муки и, интенсивно мешая, обжарьте эту смесь до появления орехового запаха. Тонкой струйкой влейте 250 мл жирных сливок, продолжая взбивать, чтобы избежать образования мучнистых сгустков, и проварите пару минут до загустения. Заправьте соус солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, затем отлейте треть для подачи, а в оставшуюся часть выложите грибную поджарку и 150 г сыра, натертого на крупной терке, лучше всего взять гауду или эмменталь.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Перемешайте массу и обязательно дайте ей полностью остыть при комнатной температуре, иначе горячая начинка деформирует тонкие блины. Разложите начинку на каждый блинчик, заверните их аккуратными рулетами, пряча края внутрь, чтобы при обжаривании сок оставался внутри. Разогрейте в широкой сковороде смесь подсолнечного и сливочного масел и обжаривайте пирожки с двух сторон до хрустящей румяной поверхности. Подавать их полагается горячими, полив оставшимся сливочным соусом и присыпав нарубленным укропом.

Совет от шефа: чтобы грибной аромат стал более интенсивным, добавьте в начинку ложку сухих белых грибов, перетертых в кофемолке в пудру.

КБЖУ на 100 граммов продукта: 248 ккал, белки 9,1 г, жиры 14,3 г, углеводы 19,7 г.

Ранее мы писали про топовый салат с тунцом и авокадо.