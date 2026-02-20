Зимняя Олимпиада — 2026
Сложно поверить, что в этих котлетах нет мяса: настолько сытные, что семья наедается до отвала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сложно поверить, что в этих котлетах нет мяса! Они настолько сочные и сытные, что семья наедается до отвала. Рецепт отлично подойдет и для обычных ужинов, и для Великого поста.

Для приготовления понадобится: 4 средние картофелины, 1 стакан отварной гречки, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2–3 ст. л. муки, соль, черный перец, сушеный чеснок, зелень.

Рецепт: картофель очистите и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. Обжарьте лук и морковь на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и легкой румяности. В большой миске смешайте тертый картофель, готовую гречку, овощную зажарку, мелко рубленную зелень, соль, перец и специи по вкусу. Добавьте муку и тщательно вымесите массу. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке. Обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить тыквенный блинчик с начинкой на завтрак.

