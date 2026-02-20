Зимняя Олимпиада — 2026
Котлетки по-восточному — готовлю без мяса: стоят копейки, а вкус обалденный. Можно и в пост!

Такие котлеты можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, чтобы быстро обжарить перед подачей. Они хороши и горячими, и холодными, подходят для пикника, ланч-бокса или быстрого перекуса.

Рис (1 стакан сухого) отвариваю до готовности согласно инструкции. Остужаю. Картофель (4-5 небольших клубней) отвариваю в мундире или очищенный до мягкости. Очищаю и остужаю.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Морковь (1 шт.) тру на мелкой терке. В сковороде разогреваю 1-2 ст. л. растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности и легкой золотистости, затем добавляю морковь и жарю вместе еще 3-4 минуты до мягкости.

Остывший вареный картофель натираю на крупной терке в большую миску. Добавляю остывший отварной рис, обжаренные лук с морковью (вместе с маслом из сковороды). Приправляю солью и черным перцем по вкусу.

Тщательно, но аккуратно вымешиваю массу руками до однородности. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму. Даю постоять 10-15 минут, чтобы ингредиенты «поженились». Мокрыми руками формирую из массы небольшие, приплюснутые котлетки.

В сковороде хорошо разогреваю растительное масло для жарки (слой около 5 мм). На среднем огне обжариваю котлеты с двух сторон до образования плотной, хрустящей золотисто-коричневой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).

Выкладываю готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с соевым соусом, сметаной или овощным салатом.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков.

